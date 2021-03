Plainte au DGEQ contre le chef de cabinet à Terrebonne

Le conseiller municipal de Terrebonne, Réal Leclerc, a demandé mardi après-midi au Directeur général des élections du Québec (DGEQ) d’enquêter sur le comportement du chef de cabinet du maire Marc-André Plante.

M. Leclerc déplore qu’on lui ait suggéré de prendre sa retraite de la politique. Le tout a été filmé, il y a un peu plus d’une semaine.

La rencontre d’environ deux heures a eu lieu le 26 février dernier, lors de laquelle le chef de cabinet, Alain De Choinière, lui a notamment suggéré de quitter le parti politique et de ne pas se présenter à la prochaine élection municipale en raison des voyages de pêche du conseiller Leclerc dont les frais de séjour, excluant la nourriture, ont été payés par des fournisseurs de la Ville.

Il a aussi fait cette suggestion en raison d’un prêt personnel de 10 000 dollars contracté auprès d’un fournisseur, prêt qu’il n’a jamais mis dans ses déclarations obligatoires.

Le conseiller Leclerc a été exclu de la formation politique vendredi dernier.

En échange, le chef de cabinet a expliqué que la Ville s’engageait à remettre au conseiller, sans embûche, ses allocations de départ et de transition de 160 000 dollars calculés sur les diverses fonctions au sein de comités qu’ils occupent à Terrebonne.

La conversation dans son intégralité a été filmée par une caméra de surveillance dans la résidence du conseiller Réal Leclerc. En voici quelques extraits:

Chef de cabinet: «Je me suis permis de vérifier, qu’est-ce que ça donnerait si tu décidais de ne pas te représenter(...) Je ne sais pas si tu le sais ou si tu l’as déjà vérifié? Je me suis permis de le faire. C’est basé sur le nombre d’années depuis que tu es là et la rémunération de la dernière année(...) Ça donnerait 160 000$, la prime de départ et l’allocation de transition.»

Conseiller Réal Leclerc: «Qu’est-ce que vous voulez? Que je ne me représente pas?»

Chef de cabinet: «Je vais finir (de te présenter ma proposition). Je fais tout ce calcul. Je me dis, crisse, mettons qu’on se chicane et que ça fini que tu n’acceptes pas, c’est sûr Réal qu’il n’y a personne de gagnant.»

Piqué au vif par cette proposition, Réal Leclerc, qui n’a jamais été accusé au criminel ni en déontologie en lien avec ces histoires du passé, insiste pour savoir si le maire de Terrebonne Marc-André Plante veut aussi son retrait de la politique.

Conseiller Leclerc: «Mais ça vient d’où cette pression? Le maire ne veut plus m’avoir, c’est ça la vérité? (...) C’est toi qui as pensé à ça?»

Chef de cabinet: «Ce n’est pas moi qui y a pensé. Collectivement, c’est moi et Marc-André.»

Dans l’extrait, le chef de cabinet affirme que le maire Marc-André Plante est aussi derrière cette proposition.

Conseiller Leclerc: «Ah ok, on va y enlever la vice-présidence (du comité exécutif). On va le punir, non, mais c’est ça, on lui donne une sentence. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui?»

Chef de cabinet: «Mais c’est ça la politique. (...) Il n’y a pas de guerre, pas de chicane. Tu collectes la totale. Tu vas pouvoir être en Floride tout l’hiver prochain et gagner le même argent que si tu te représentais et continuer à être impliqué si tu veux et tout le kit. Par contre, à l’inverse, je te le dis Réal, la conséquence, je m’en câlisse des défis et des débats, j’en ai vu d’autres, mais ce sera ça. Moi je suis prêt.»

Conseiller Réal Leclerc: «Vous avez bien plus à perdre que moi.»

Chef de cabinet: «Peut-être que oui, peut-être que non.»

Réal Leclerc n’a pas l’intention d’en rester là. Sa plainte a officiellement été déposée en après-midi, elle sera analysée par la DGEQ qui décidera s’il y a lieu d’y donner suite.

Alain De Choinière ainsi que le maire Marc-André Plante n’ont pas voulu accorder d’entrevue devant la caméra.

Joint par téléphone, M. De Choinière a dit qu’«en aucun temps, il a commis une manœuvre électorale frauduleuse».

«Ce n’était pas la première fois que j’avais une rencontre avec Réal Leclerc en lien avec les rumeurs. On lui a demandé d’être transparent et de donner au caucus les informations sur sa déclaration assermentée à l’UPAC. Comme organisation politique, on ne peut pas accepter ça. C’est la raison pour laquelle je me suis présenté chez lui afin qu’il prenne une décision parce que le caucus allait en prendre une pour lui. J’ai pris l’initiative personnelle de lui dire combien il aura en allocations. Je lui ai dit que de se retirer était une des options qu’il pouvait prendre à 69 ans et de profiter de la vie. Mais j’ai toujours dit que cette décision lui appartenait.»