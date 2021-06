Quel choc de se savoir trompée!

Après seulement six mois de vie commune, j’ai appris que mon chum me trompait. C’était la première fois que je vivais ça et ça m’a fait tout un choc. J’ai mis quelques jours avant de me décider à le confronter tellement je ne savais pas comment aborder ça.

Il a commencé par nier. Puis il a ouvert son sac en m’expliquant que cette fille était sa maîtresse depuis six ans et qu’il avait plus de mal à la quitter définitivement qu’il en avait eu à quitter sa femme pour moi, vu qu’elle l’avait aidé à supporter une vie de couple ennuyeuse pendant autant de temps. Il m’a demandé sincèrement pardon et m’a promis qu’il allait procéder prochainement, tout en m’avisant que je devrais quand même faire preuve de patience.

Mon amie de fille me dit qu’il se moque de moi, que dans le fond c’est un garçon volage et pas sincère, qui a besoin de plusieurs femmes en même temps pour combler ses désirs. Pourquoi a-t-il insisté pour que j’aille vivre avec lui dans ce cas-là ? Moi je n’ai pas envie de partir tout de suite. Qu’en pensez-vous ?

Inquiète pour son avenir

Je ne vois pas quel intérêt vous avez à poursuivre une relation avec un homme qui ne vous respecte pas plus que ça. Qui plus est, un homme qui vous demande de patienter pour lui donner le temps d’étirer une relation qui ne devrait même pas exister ? Pensez-y deux minutes ! Dites-moi selon quelle logique amoureuse ce monsieur fonctionne pour que je comprenne ?