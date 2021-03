Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 10 mars:

«Aurore»

Lorsqu’elle n’avait que 10 ans, Aurore a tué de ses mains un petit garçon de 4 ans. La soeur de ce dernier a assisté, bien malgré elle, à cette terrible mort. Deux décennies ont passé... Il est maintenant temps des retrouvailles. Premier de trois épisodes de la minisérie française.

Mercredi, 10 h, TV5.

«Wild, la course de survie»

Le départ de la troisième édition de cette intense compétition est donné dans la jungle. Sept experts de la survie devront, sans ressources, compléter le parcours en trois jours et deux nuits. Ils devront affronter divers territoires hostiles et surtout, arriver à destination aux côtés d’un novice.

Mercredi, 15 h, Évasion.

«Survivre aux soupers de semaine»

La semaine de relâche étant terminée, pourquoi ne pas opter pour une frittata ou une quiche sans croûte à réussir en 15 minutes? Afin de s’accorder un peu de repos, on peut aussi se tourner vers des tortillas ou des bâtonnets de poisson.

Mercredi, 19 h 30, Canal Vie.

«Sans rancune»

Les agents de bord sont les plus récentes cibles des blagues de Pier-Luc Funk, Hélène Bourgeois Leclerc et Pierre-Yves Roy-Desmarais. Leur sourire figé, la nourriture qu’ils offrent aux passagers des avions et leurs interventions au moment où le sommeil nous gagne ont alimenté un gentil bien-cuit.

Mercredi, 20 h, TVA.

«L’intra-terrestre»

Bien que trentenaire, Adam n’a jamais rien connu d’autre que la vie dans un abri antinucléaire. Un jour, il en a assez. Il part donc à la découverte de ce monde qui lui est étranger... et de l’amour. Comédie dont le haut de l’affiche est tenu par Brendan Fraser et Alicia Silverstone.

Mercredi, 20 h, Prise 2.

«Dans les médias»

Pour parler d’information sous toutes ses formes, Marie-Louise Arsenault reçoit le comédien et animateur Pier-Luc Funk. Aussi, elle et ses collaborateurs se questionnent sur l’avenir des paparazzis tandis qu’elle parle de la couverture des féminicides avec Améli Pineda, journaliste au quotidien «Le Devoir».

Mercredi, 21 h, Télé-Québec.

«À la petite semaine»

Cette comédie française s’intéresse à Jacques, un quinquagénaire libéré après cinq années passées derrière les barreaux. De retour aux côtés de ses amis, l’homme vit une première semaine mouvementée alors que l’appât du gain se fait toujours sentir pour certains d’entre eux.

Mercredi, 21 h 38, StudioCanal.