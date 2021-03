Série de perquisitions contre les Hells et leurs associés

La pression s’accentue sur les Hells Angels et leurs associés, tandis qu’une centaine de policiers participaient mardi à près d’une trentaine de perquisitions en matière de trafic de stupéfiants et de blanchiment d’argent.

Un mois après avoir perquisitionné de nombreuses propriétés appartenant à des individus liés au crime organisé, les policiers ont poursuivi leurs efforts dans le but d’amasser de la preuve dans cette vaste enquête.

Au total, 27 nouvelles perquisitions étaient menées dans des résidences, des commerces et des véhicules de Longueuil, Granby, Saint-Dominique, Saint-Jérôme et Terrebonne, Sherbrooke et Lac-Mégantic.

Douze de ces perquisitions étaient pilotées par les membres de l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO) qui a pour mandat de s’attaquer aux têtes dirigeantes du monde interlope.

Parallèlement à cette opération, les policiers de l’Escouade régionale mixte de l’Estrie menaient de leur côté 17 autres perquisitions dans le cadre de la même enquête.

Aucune arrestation n’était cependant prévue en marge de cette série de perquisitions.