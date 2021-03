Si le plan fonctionnait?

Il y a toujours un plan qui sur papier est parfait. Son exécution est toutefois rarement fidèle aux anticipations. C’est vrai sur un chantier de construction.

Ç’a été vrai pour le toit rétractable de Taillibert. C’est vrai en boxe, où le plan est génial jusqu’au premier coup de poing sur la gueule encaissé.

Marc Bergevin avait un plan précis cette saison. Capitaliser sur la frilosité de ses frères ennemis directeurs généraux, liés par des budgets pandémiques serrés. Colmater les brèches de son alignement, créer un heureux mélange de jeunes et de vétérans. Ajouter à son vestiaire des gagnants de la Coupe Stanley.

La chaîne a débarqué

Le plan a fonctionné lors des 10 premiers matchs, couronnés de 16 points de classement. Puis, la chaîne a débarqué.

L’agent de Victor Mete a largué une bouette, son client s’est retrouvé dans la formation le match suivant. La paire Kulak-Romanov a été disloquée.

Simultanément, le coach a sonné la fin de la récréation offensive, clamant le retour aux matchs à bas pointage avec la même certitude que Colette qui nous dit qu’il va neiger.

La résistance fut constatée. Sans préméditation, les attaquants se sont moins repliés, se plaçant en mode attente d’être servis par des défenseurs ne correspondant pas à ce profil. Il n’y a pas de Quinn Hugues ni de Cale Makar chez le Canadien.

Puis, le gardien numéro un a perdu ses repères et pendant un mois il a eu l’air de la paire Hellebuyck-Brossoit samedi.

Tout est dans la manière

À quelque chose malheur est bon, suggère le proverbe. Le virage à 180 degrés provoqué par Marc Bergevin pourrait devenir à rebours le tournant de cette cruciale saison. Le patron n’aimait pas ce qu’il voyait. Rassurant pour l’observateur que je suis et qui n’éprouvait plus beaucoup de plaisir à regarder cette équipe subitement jouer pour ne pas perdre.

Le patron a limogé Claude Julien et Kirk Muller. Improbable candidat, Dominique Ducharme a été nommé par intérim et Alex Burrows promu depuis l’équipe réserve.

La fiche du CH depuis ces changements m’importe peu. Tout est dans la manière. Montréal avait encore un excellent dossier rendu au 15e match de la saison, mais de la façon dont l’équipe jouait, il semblait clair que le train allait dérailler.

Le plaisir est de retour

Depuis la nomination de Ducharme, le CH a deux gains et trois revers, mais la structure et le plaisir sont de retour. Le Canadien n’est pas aussi bon que sa lessive de 7 à 1 samedi soir, mais il n’est pas aussi mauvais que sa défaite de 6 à 3 neuf jours plus tôt face aux mêmes Jets.

Marc Bergevin assume la pression suffocante de l’actuelle campagne. À l’œil, il est perceptible que Montréal sera difficile à affronter dans le dernier droit et lors d’un 4 de 7 en séries. Surtout si Carey brûle ses jambières rouges.

Les requins risquent de mordre l’eau salée. On dirait que Geoff Molson n’aura d’autre choix que d’offrir un nouveau contrat à son directeur général. Le faire plus tôt que tard consoliderait le plan à court terme.

Ça éviterait que le bruit continue de se répandre comme une mauvaise perception qui souvent devient une misérable réalité.