«Sottises antiscientifiques»: Dominique Anglade recadre son conseiller

La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a recadré à mots couverts son nouveau conseiller, Patrick Déry, qui a accusé le directeur national de la Santé publique, le Dr Horacio Arruda, d’avoir colporté des «sottises antiscientifiques».

• À lire aussi: Les embauches étonnantes de Dominique Anglade

«Les gens ont le droit d'avoir leur opinion, mais je crois que M. Déry apprend les rouages des communications et ce ne sont pas les mots que j’utiliserais», a-t-elle expliqué mardi, en point de presse.

Ces propos font suite à un message sur Twitter de M. Déry publié la veille et dans lequel il commentait la décision d’un regroupement de parents de garder leurs enfants à la maison pour protester contre l’obligation du port du masque en tout temps pour les élèves du primaire en zone rouge.

«L’an dernier, à la même période, le directeur de la santé publique répétait des sottises antiscientifiques telles que "le masque est inutile" ou "le masque est dangereux", a-t-il écrit. On en paie encore le prix dans la confiance de la population, un an plus tard.»

«Vous ne m’avez jamais entendu dire et vous ne m’entendrez pas le dire non plus», a répondu Dominique Anglade, lundi.

Patrick Déry a été embauché par le Parti libéral du Québec (PLQ) il y a deux semaines comme «consultant avec mandat de conseil stratégique au Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle».

Depuis le début de la pandémie, celui qui se décrivait comme «analyste de politiques publiques» et «non-partisan» critiquait sévèrement les mesures mises en place par le gouvernement pour lutter contre la COVID-19, particulièrement le manque de système de ventilations dans les classes des écoles.

«On aimait ses tweets, alors on l’a embauché», avait indiqué une source au sein du PLQ au chroniqueur Antoine Robitaille, apprenait-on dans un texte publié au début du mois au sujet de cette embauche qui aurait fait sourciller certains membres du caucus de l’opposition officielle.