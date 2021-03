«Star Académie»: Matt, Lunou et Annabel en danger dimanche

C’est au tour de Matt Moln, Lunou Zucchini et Annabel Oreste de vivre le stress de la mise en danger. Les trois candidats de Star Académie joueront leur place dans l’aventure dimanche, a-t-on appris dans la quotidienne de mardi.

Le choix de Lara Fabian, Gregory Charles et Ariane Moffatt de secouer ces trois participants protège automatiquement Jacob Roberge et Shayan Heidari, qui avaient aussi été conviés en évaluation cette semaine.

Audacieux depuis le début, Matt a informé ses collègues qu’il compte probablement écrire une pièce expressément pour cette première mise en danger, dimanche.

CAPTURE D'ÉCRAN, TVA

Celui qui était très serein avant son évaluation devant le corps professoral avait aussi misé sur l’une de ses propres compositions, Jouer à être, pour obtenir l’approbation des décideurs.

«L’idée, ici, est de montrer au Québec qui est Matt Moln», a plaidé Lara pour lui expliquer sa présence au podium des fragilisés.

Qui est Lunou?

On aurait hélas pu prédire la mise en danger d’Annabel simplement en écoutant les constatations des professeurs après sa prestation sur Ne me jugez pas, de Camille Lellouche.

CAPTURE D'ÉCRAN, TVA

D’emblée, Lara Fabian lui a demandé de se raviser et de recommencer sa chanson en remarquant sa difficulté à lâcher prise, qui a entraîné Annabel à hésiter dans son interprétation. «Serais-tu d’accord de te remettre dans la douceur dont tu as besoin?», lui a gentiment ordonné Lara Fabian, avant de, plus tard, lui indiquer que «quelque chose en [elle] résiste».

Quant à Lunou Zucchini, elle avait été renversante au variété de dimanche dernier en se frottant à Oxygène, de Diane Dufresne, en duo avec Véronic DiCaire. La jeune femme de Saint-Denis-sur-Richelieu a remis ça dans le répertoire de la grande Dufresne mardi, en y allant d’une costaude relecture du Parc Belmont.

Discrète, Lunou n’avait que très peu montré ses couleurs à Star Académie jusqu’à maintenant, mais on a vite vu (et entendu!) de quel bois elle se chauffe. Lara Fabian a même fait mine de se prosterner à la fin de son numéro. «Lunou, tu es une grande artiste. Je suis subjuguée», a commenté la directrice en guise de félicitations.

CAPTURE D'ÉCRAN, TVA

Mais Gregory Charles a poussé l’académicienne à développer davantage ses aptitudes de musicienne et, comme prétexte de mise en danger, Lara a fait valoir que Lunou doit montrer davantage qui elle est, au public comme aux profs. «Je veux qu’on voie cette jeune femme briller et attraper sa musique», a-t-elle mentionné.

Danser avec Pepe

En début d’émission, les académiciens ont vécu leur première rencontre avec l’illustre Pepe Munoz, venu leur donner un sympathique cours de danse. Exercices d’abdominaux, de marche royale, de danse en duo : l’Espagnol a voulu enseigner à sa classe le pouvoir de la liberté. Chacun a ensuite pu lâcher son fou se trémoussant en solo sur le style de son choix. On a alors admiré les talents de William pour le «breakdance».

Le public pourra voter pour protéger un candidat de Star Académie de l’élimination lors du variété de dimanche, à 19h, à TVA.