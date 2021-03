Un retour gâché pour Keith Kinkaid

Obtenant un premier départ en plus de 15 mois dans la Ligue nationale de hockey (LNH), l’ancien gardien du Canadien de Montréal Keith Kinkaid a concédé trois buts et les Rangers de New York ont été vaincus au compte de 4 à 2 par les Penguins, mardi à Pittsburgh.

Le dernier départ de Kinkaid remontait au 30 novembre 2019. Le Canadien avait alors subi une défaite de 4 à 3 en prolongation face aux Flyers de Philadelphie. L’homme masqué a toutefois vu de l’action dimanche en venant en relève à Alexandar Georgiev dans un revers de 5 à 1 des Rangers face à ces mêmes Penguins.

Jake Guentzel, Teddy Blueger et Kasperi Kapanen l’ont déjoué, mardi. Il a été mis à l'épreuve à 26 reprises. Pendant ce temps, Tristan Jarry a effectué 33 arrêts, dont quelques-uns très importants aux dépens de Pavel Buchnevich lors des dernières minutes du match. Sidney Crosby a ensuite marqué dans une cage déserte.

Ayant vu les Penguins racheter son contrat au mois d’octobre, Jack Johnson a profité de son passage en Pennsylvanie pour obtenir son premier but de la saison en première période. Il s’agissait du premier filet de la rencontre.

Ryan Strome a été l’autre buteur des «Blueshirts».