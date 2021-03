Une gardienne de prison accusée

Une agente des services correctionnels fait face à de graves accusations en lien du trafic de pot, de cellulaires et d'armes artisanales à la prison de Rivière-des-Prairies, à la suite d'une enquête de la Sûreté du Québec.

«Des perquisitions ont été réalisées et ont permis de saisir près de 400 grammes de cannabis, plus de 150 grammes de tabac, des téléphones cellulaires, des accessoires pour téléphone, des briquets et des contenants pour dissimuler des objets et des armes artisanales», a indiqué l'agent Jean-Raphaël Drolet, porte-parole à la Sûreté du Québec.

Les policiers ont passé les menottes à Fania Jean-Charles, 37 ans, le 5 mars dernier.

Selon nos informations, elle occupait un poste d'agente des services correctionnels au centre de détention de Rivière-des-Prairies.

Elle est notamment accusée d'abus de confiance «en rapport avec la distribution de stupéfiant et d'effets interdits» dans un établissement carcéral. Selon l'acte de dénonciation, la période d'infraction se serait déroulée entre le 21 janvier 2021 et le 5 mars.

Elle fait aussi face à des chefs d'accusation de possession de plus de 30 grammes de cannabis, de possession de cannabis illicite et dans le but d'en faire la distribution et des infractions pénales concernant le trafic de tabac.

Elle a obtenu sa libération sous caution en déposant comme engagement la somme de 2000$.

C'est la Division des enquêtes et la coordination sur le crime organisé de la Rive-Nord de la Sûreté du Québec qui a mené l'investigation, en collaboration avec la prison.

Fania Jean-Charles doit revenir devant le tribunal le 12 mars prochain.

Plus de détails à venir ...