LEMIEUX, Denise (née Crevier)



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère, Denise Crevier Lemieux, survenu le 4 mars 2021.Elle laisse dans le deuil, ses trois enfants Josée (Michel), Johanne (Michel) et Stéphane, ses trois petites-filles Elisabeth (Francis), Lian et Noémie, ses grandes amies Pauline et Denise, ses cousines et cousins ainsi que ses nombreux amis du Club de bridge de l'Amitié de Repentigny. Notre mère était une femme exceptionnelle. Généreuse, joyeuse, intelligente, elle appréciait les plaisirs de la vie. Elle laissera sa marque dans nos coeurs pour toujours.Nous avons le désir de célébrer la vie de notre mère, mais en raison de la situation, cela sera fait dans l'intimité. Notre mère avait à coeur la Société de recherche sur le cancer.