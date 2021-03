MARIN, Jean-Paul



Décédé subitement le 1er mars 2021, Jean-Paul Marin laisse dans le deuil son épouse Ginette Demers et sa fille Lili, sa soeur Solange, son frère Alain, sa belle-mère Irène Neault, ses belles-soeurs et beaux-frères, ses filleuls, neveux et nièces, son ami Jacques Lemerise, ainsi que d'autres parents et amis.Travailleur infatigable, il a dirigé des projets de construction jusqu'à la toute fin de sa vie, de Montréal jusqu'en Abitibi.Au retour des beaux jours, une commémoration se tiendra au cimetière Saint-Joseph de Rivière-des-Prairies, où reposent déjà son père Émilien et sa mère Alice Létourneau.Plutôt que des fleurs, serait apprécié un don à la SPCA de Montréal, où a été adopté son dernier ami à quatre pattes.