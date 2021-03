BRÉARD, Jean-Guy



C'est avec regret que nous annonçons le décès de Jean-Guy Bréard, le 4 mars 2021 à l'aube de ses 88 ans, homme de coeur et de bonté.Il laisse son épouse depuis plus de 66 ans, Luce Barrière, ses enfants Claudine (Normand Foucreault), France (Jean Robitaille) et Sylvain (Nicole Brisebois) ainsi que ses petits-enfants Benoît, Katherine, Charles, Émilie, Alexis et ses arrière-petits-enfants Axel, Ophélie, Edmond, Maxence et une future petite fille.Natif de Longueuil, il laisse ses frères et soeurs : Claire, Pierrette, Claude, Réal, Cécile et feu : Georgette, Gérard, Lucien et André, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ses nombreux amis.Compte tenu des restrictions de la pandémie actuelle, une cérémonie à sa mémoire sera célébrée à une date ultérieure.Un merci tout spécial au personnel de l'unité des soins de la résidence Le Quartier pour leur dévouement.Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer ou à la Société de l'arthrite de Montréal.