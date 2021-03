PAUL, Gisèle née Bolduc



À Blainville, le 4 mars 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée paisiblement Mme Gisèle Bolduc, épouse de feu M. André Paul.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Luc (Christine), Marie Josée (feu René) et Gilles (Isabelle), ses petits-enfants Félix-Antoine, Delphine, Félicia, Coralie, Jade et Mathias, ses frères Gilles (Jacqueline), Robert (feu Rose) et Yves (Louise), son beau-frère Claude (Hélène) sa belle-soeur Suzanne (feu Germain), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.Selon le contexte, une cérémonie aura lieu ultérieurement au :SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934www.rfgoyer.comL'inhumation suivra au Cimetière de Sainte-Thérèse.La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du CHSLD de Blainville pour les bons soins prodigués.Votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à Parkinson Québec: