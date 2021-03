LAROSE, Monique



À Lachine, le 22 février 2020, est décédée Madame Monique Larose. Elle est partie retrouver son époux, Monsieur Herman Lefebvre, avec qui elle a partagé plus de 60 années de sa vie.Elle laisse dans le deuil ses fils Pierre (Line Durocher) et Louis (Fa Ming Tang), ses petites-filles qu'elle chérissait tant: Sophie, Geneviève (Nathan) et Julie ainsi qu'un arrière-petit-fils Noah. Elle laisse aussi dans le deuil sa belle-soeur Dorothée, ainsi que de nombreux neveux et nièces.La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du CHSLD Nazaire-Piché pour avoir ensoleillé la vie de notre mère au cours des derniers mois.La famille vous accueillera le vendredi 12 mars de 14:00 à 17:00 et le samedi 13 mars à partir de 10:00, suivi des funérailles à 11:00 en la chapelle du complexe :Un don à la Société Alzheimer du Canada serait apprécié en sa mémoire.