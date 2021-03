CLÉROUX (née Michaud)

Lorette



À Laval, le vendredi 5 mars 2021, est décédée à l'âge de 88 ans, Mme Lorette Michaud, épouse bien-aimée de feu Éloi Cléroux (1924-2017) et mère de feu Céline (1958-2018). Autrefois de Québec, elle était la fille de feu Marc-Aurèle Michaud et de feu Irmance Gauthier.Elle laisse dans le deuil ses trois filles Anne (Yves Poirier), Danielle et Brigitte, ses trois petits-enfants Valérie Ethier (Julien-Bono Roy et William son arrière-petit-fils), Philippe Ethier (Krista Burns) et Sandrine Pinet, ses soeurs, son frère, ses belles-soeurs et beaux-frères, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux ami(e)s.Conformément à sa volonté, il n'y aura pas de cérémonie. Elle sera inhumée auprès de son "Amour" Éloi et de sa fille Céline au Cimetière St-Martin à Laval en temps opportun.Vous pouvez faire parvenir vos dons, à la mémoire de Lorette, pour la cause qui vous tient à coeur.