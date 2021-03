TURENNE Carmen (née Marion)



De Repentigny, le 7 mars 2021, à l'âge de 76 ans est décédée madame Carmen Marion Turenne, épouse de feu monsieur Rosaire Turenne.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Dominique (Linda), Jean-Yves (Nathalie), Elyse (Guy), Michelle (Éric), ses petits-enfants: Simon (Marion), Rémi, Laurence (Simon) et Rosalie, ainsi que sa soeur Gisèle Marion, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées dans l'intimité de la famille.Au lieu de fleur, des dons à l'Association pulmonaire du Québec.