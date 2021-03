TEILLAUD, Guy



À Laval, le jeudi 4 mars 2021, à l'âge de 92 ans, est décédé Monsieur Guy Teillaud, époux de feu Christiane Audigé.Il laisse dans le deuil sa fille Béatrice (Serge Prillieux), son petit-fils Frédéric (Sylvie), ses arrière-petits-enfants Anna et Edward ainsi que plusieurs parents et amis.Vous pouvez faire parvenir vos messages de condoléances via l'avis de décès sur le site web de