LANGLOIS, Gilles



De Saint-Eustache, le 2 mars 2021, à l'âge de 71 ans est décédé M. Gilles Langlois, époux de Mme Denise Constantineau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Martin (Isabelle), Mathieu (Julie), Julien (Mélanie) et Magalie (François) ainsi que ses 6 petits-enfants, Tristan, Daliane, Mathys, Maïka, Samuel et Emma, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires sont remis à une date ultérieure.Il fut confié au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE 450-473-5934