DALPÉ, François



À Laval, le mardi 2 mars 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé François Dalpé, époux de feu Françoise Guilbault.Il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Linda) et Robert, ses petits-enfants Rosanne (Francis), Guillaume et Catherine, ses arrière-petites-filles Alexia et Charlie, ses soeurs, belles-soeurs, beaux-frères, ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles les funérailles seront célébrées dans l'intimité le 20 mars prochain au complexe funéraire: