FILION, Pierre



À St-Jérôme, le 27 février 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé, comme il le voulait chez lui, Monsieur Pierre Filion.Toi le battant, tu as refusé de baisser les bras devant la maladie jusqu'à la toute fin, comme tu l'as été toute ta vie dans tes nombreuses entreprises et projets.Fils de feu Georgette Gauthier et feu Jean-Paul Filion.Il laisse dans le deuil sa soeur Murielle (Nelson Vanchesteing), ses frères André (Ginette Dupras), Jean-Claude (Louise Bégin) et Richard (Chantal Roy).Il laisse également, ses nièces Karine, Annie-Claude, Maryse et son filleul Louis-Antoine, leurs conjoint(e)s et enfants ainsi que ses oncles, tantes, cousin(e)s, et ami(e)s.Afin de respecter les consignes gouvernementales, les rituels funéraires se dérouleront en toute intimité le 20 mars 2021. Seuls les gens ayant reçu une invitation de la famille pourront y assister (car un maximum de 25 personnes est permis).L'enterrement des cendres se fera au cimetière St-Jérôme à une date ultérieure où parents et ami(e)s seront conviés.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.Un Merci spécial à l'Équipe des soins palliatifs du CLSC Lafontaine et de l'hôpital St-Jérôme et plus spécialement aux infirmières Évelyne Paradis et Marilou Sabourin-Ouimet. Nous tenons à remercier également pour les bons soins prodigués et leur soutien à Pierre, Mesdames Suzanne Léonard et Danielle Forget.