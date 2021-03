AUBÉ, Guy



Le 1er mars, Guy Aubé, un époux dévoué, un père aimant, un grand-père impliqué, un arrière-grand-père bien fier, un frère et beau-frère aimé et un oncle apprécié, nous a quittés subitement.Il laisse dans un deuil terrassant son épouse Michelle, sa fille Nathalie et son époux Michel, son fils Patrick et son épouse Annie, ses petits-enfants Stéphanie Chanel, Jessi-Michel, David, Gabriel et ses arrière-petits-enfants Noam et Léa.Les souvenirs qu'il laisse à ceux qui l'ont connu ne s'effaceront jamais et il restera dans nos coeurs pour toujours. Il a rejoint son fils Michel et tous les disparus qu'il a aimés.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.Les visites auront lieu sur "invitation seulement". En raison des restrictions gouvernementales, concernant le Covid 19, seules 25 personnes au total peuvent y assister.Pour ceux qui le souhaitent, une webdiffusion en direct du service funéraire sera disponible le dimanche 14 mars à 14h. Vous êtes invité à y assister en vous rendant sur le lien suivant :