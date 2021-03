GOHIER, Jean Paul



À son domicile de Saint-Ours, le 19 février 2021 est décédé à l'âge de 73 ans, M. Jean Paul Gohier, époux de feu Lise Vaillancourt.Il laisse dans le deuil son fils Alexandre (Carine), ses soeurs Francine (André) et Viviane, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon :75 RUE ÉLIZABETH, SOREL-TRACYTél. 450-743-5566le samedi 13 mars à compter de midi. Un hommage lui sera rendu à 14 heures. (N.B. Les consignes de la santé publique au moment de l'évènement seront respectées.)