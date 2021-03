LONGO, Louis



À l'Hôpital Mont-Sinaï, le 6 mars 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé notre frère Louis.Il laisse dans le deuil sa soeur Linda (Jules), son frère John (Diane), ses neveux John (Véronique), George (Kim), Joseph (Natalie), ses petits-neveux Matthew et Anthony, sa petite-nièce Voxyl et son chat bien-aimé Princess qui fut toujours à ses côtés durant sa maladie douloureuse.Merci au Docteur Golda Tradounsky et son équipe pour leur empathie et leur sens de l'humanité envers notre frère pendant cette période très difficile.Une cérémonie d'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure.