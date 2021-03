MARCHAND, Pierre



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Pierre Marchand, survenu le samedi 6 mars 2021, à l'âge de 76 ans. Il était le tendre époux et compagnon de vie de madame Liliane Dupuis Marchand depuis 59 ans.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants Éric (Kim), Annie (Olivier) et Katia (Claude), ses petits-enfants Raphaël (Rachelle), Emlyne, Maxim, Clodie et Noah, son arrière-petit-fils Santino ainsi que de nombreux beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents, voisins de longue date et amis chers.Il fut précédé de ses frères et soeurs Colette, Guy (Lise), Gisèle, Denise, André (Agathe) et Jacques.En raison des circonstances actuelles, la période de condoléances et la cérémonie auront lieu dans l'intimité.Un rassemblement pour rendre hommage à sa vie aura lieu à une date ultérieure.