BRUNET, Bernard



À Laval, le 27 février 2021, est décédé Bernard Brunet.Il laisse dans le deuil son épouse Gisèle Bourdon, ses beaux-enfants Sébastien (Lucie Lafon) et Julie (Samuel Gosselin), ses petits-enfants adorés Charles-Antoine, Lily, Raphaël et Félix, sa soeur Jocelyne (Pierre Paquette), son frère Daniel (Marie-Claire Lapierre), ses belles-soeurs et leurs conjoints ainsi que plusieurs autres parents et ses très chers amis.La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs de la Cité de la Santé pour leur dévouement.En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires auront lieu dans l'intimité de la famille le dimanche 21 mars 2021.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.www.salonsfunerairesguay.com