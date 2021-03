Besoin de changer d’air ou de carrière? La région du Bas-Saint-Laurent vous offre 2 500 emplois!

Le Bas-Saint-Laurent est sans conteste une région prisée par les Québécois lorsqu’ils ont besoin de décrocher de leur quotidien. Mais ses paysages sublimes sont loin d’être ses seuls attraits : une carrière florissante vous y attend!

Le marché du travail dans le Bas-Saint-Laurent est en pleine effervescence. Afin de poursuivre son essor, des gens qualifiés, créatifs et faisant preuve d’initiative sont recherchés.

Environ 2 500 emplois sont offerts dans différents domaines et dans huit territoires de MRC : La Matanie, La Matapédia, La Mitis, Le Kamouraska, Les Basques, Rimouski-Neigette, Rivière-du-Loup et Témiscouata.

Envie d’en savoir plus ? Ces occasions de carrière seront présentées lors du salon virtuel Le Bas-Saint-Laurent : en action pour l’emploi! qui aura lieu du 23 au 27 mars 2021.

Voilà une occasion idéale d’en apprendre plus sur la région et ses emplois, et de faire passer votre projet du rêve à la réalité !



Clavardez directement avec votre futur employeur

Le salon virtuel Le Bas-Saint-Laurent : en action pour l’emploi! est un rendez-vous virtuel entre les candidats à la recherche d’un nouveau défi professionnel et les employeurs de la région.

Le clavardage sera possible avec les 188 exposants entre 9 h et 19 h, les 23 et 24 mars. Vous pourriez donc discuter en ligne avec votre futur employeur et découvrir les postes à pourvoir.

Complètement gratuit, l’événement proposera également des conférences à ne pas manquer.

Rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, ce salon est ouvert à toute personne résidant au Québec ou au Canada ou ayant un permis ou un visa de travail valide. Inscrivez-vous!



Découvrez une vie rêvée dans la région du Bas-Saint-Laurent

Plus que jamais, les gens désirent améliorer leur qualité de vie. Et cela passe souvent par un environnement où le calme et le divertissement se côtoient. Situé entre fleuve et montagnes, le Bas-Saint-Laurent propose ces deux univers!

La région est reconnue pour ses paysages majestueux et sa vie communautaire en symbiose avec la nature. Ses chutes d’eau magnifiques et ses parcs fabuleux tels que le parc national du Bic en mettent plein la vue. Il est également possible de participer à de nombreuses activités sportives et culturelles. Le Bas-Saint-Laurent regorge aussi de nombreux événements et activités, tant sportifs que culturels. D’ailleurs, elle dispose de plusieurs musées et de sites historiques à découvrir

L’idée de vivre et de travailler dans de grands espaces vous inspire? Inscrivez-vous dès maintenant et gratuitement au salon virtuel Le Bas-Saint-Laurent : en action pour l’emploi! qui aura lieu du 23 au 27 mars prochain, ou trouvez plus de détails au www.bslactionemploi.quebec.