Canoë-kayak: le grand retour de Laurence Vincent Lapointe

L’heure de vérité a sonné pour les membres de l’équipe canadienne de canoë-kayak alors que le coup d’envoi des essais olympiques sera donné, jeudi à Burnaby en Colombie-Britannique.

Multiple championne du monde (13 titres en C-1 et C-2), Laurence Vincent Lapointe tentera de mériter son laissez-passer pour Tokyo alors que la canoë féminin fera ses débuts sur la scène olympique.

Après un camp d’entraînement dans des conditions pas toujours évidentes au Lac Shawnigan sur l’Île de Vancouver en raison du froid, Vincent Lapointe disputera une première compétition depuis l’été 2019.

«Laurence est prête pour les essais, mais elle n’est pas à 100 pour cent comme les autres filles d’ailleurs, résume l’entraîneur-chef de l’équipe de canoë féminin Mark Granger. On tient habituellement les essais la troisième semaine d’avril en Georgie (Lac Lanier) et les filles ont eu moins de préparation aussi en raison de certains entraînements qui ont dû être annulés en raison du froid. Il a fallu pelleter le quai à quelques reprises. Les filles portaient des gants, une tuque et une veste de sauvetage. Ce n’était pas évident, mais elles ont démontré beaucoup de résilience.»

Granger note une progression importante de Vincent-Lapointe en comparaison du moment où elle a repris le collier en janvier après avoir été blanchie des accusations de dopage. «Elle a retrouvé beaucoup de sa forme, a-t-il assuré, mais elle devra courser à 100 pour cent pour gagner parce que le niveau de compétition n’a jamais été aussi élevé au sein de l’équipe canadienne. Il y a quatre ou cinq filles qui sont dans la même seconde.»

«Parce qu’il s’agira d’une première course en un an et demi, Laurence est nerveuse, ce qui n’a pas été le cas depuis longtemps, mais c’est une bonne chose, de poursuivre Granger. Quand elle est sortie sur l’eau, ce matin, tout était beau.»

Granger lève son chapeau à sa protégée qui a dû prouver son innocence après un contrôle positif avant le championnat mondial de 2019. «Elle est forte en svp pour contrôler ses émotions, a-t-il louangé. Le test positif, le COVID-19, l’hiver sont tous des éléments qui ont compliqué sa préparation.»

Les deux vagues de qualification en C-1 200m auront lieu jeudi matin. La gagnante de chaque vague passera directement en finale. Quatre autres filles issues de la demi-finale les rejoindront pour la dernière étape.

Aux essais, deux victoires sont nécessaires dans chaque épreuve pour obtenir son billet pour les Jeux. La première finale aura lieu jeudi après-midi et la seconde vendredi matin. Si jamais deux canoïstes différentes remportent les finales, une course ultime se déroulera entre les deux gagnantes.

Bateau d’équipe

Détentrices du record du mondial, Vincent Lapointe et sa partenaire Katie Vincent seront en action en C-2 500m. Le Canada espérait obtenir son billet pour Tokyo en C-2 avec une victoire aux essais continentaux qui devaient se dérouler au Brésil du 8 au 11

avril, mais la ville de Curitiba est en confinement en raison de la COVID-19 et la compétition vient d’être annulée. Les résultats du mondial de 2019 servent maintenant de critère de sélection pour Tokyo, mais le Canada brillait par son absence en C-2 500m en raison du contrôle positif de Vincent Lapointe quelques jours plus tôt.

Le Canada a espoir que la Fédération internationale de canoë lui décerne un laissez-passer en raison des résultats de Vincent Lapointe et Vincent au mondial 2018.

En K-4 500m, Andréanne Langlois tentera de mériter son billet pour ses deuxièmes Jeux olympiques après ceux de Rio en 2016.