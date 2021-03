Comment Montréal risque de devenir très ordinaire

J’aime Montréal. C’est une ville fantastique pour y vivre et y habiter.

Mais Montréal m’inquiète pour deux raisons.

D’abord, sur le plan linguistique, où Montréal veut se faire croire qu’elle est une ville résolument bilingue, où l’anglais et le français se côtoieraient sans aucun rapport de force de l’un sur l’autre.

Cette lubie du Montréal bilingue est un glissement inévitable vers un Montréal en anglais.

Si l’anglais y occupe une place importante pour le tissu culturel et économique, cela ne doit pas nous empêcher de cultiver un Montréal au visage d’abord francophone.

Montréal, comme carrefour culturel, est ravissant. Ce bouillonnement culturel, il faut le célébrer, tout en portant l’idée que si Montréal veut réellement incarner la diversité du monde, il doit protéger ce qui fait son unicité en Amérique du Nord.

L’autre menace

J’irais plus loin que le simple constat linguistique.

Montréal, comme ville de classe moyenne, se vide présentement. La ville devient le luxe des très riches et le choix obligé des très pauvres.

L’entre-deux est relégué vers les villes de banlieue, hors de la jungle immobilière montréalaise.

C’est vrai pour la propriété, c’est aussi vrai pour les immeubles où les locataires et commerçants subissent des hausses de loyers par des investisseurs immobiliers qui accaparent la ville sans véritable réaction politique.

On laisse les citoyens subir les contrecoups d’un libre-marché devenu fou, les obligeant à jouer le jeu de la spéculation immobilière ou de quitter. La plupart quittent, on les comprend.

Le résultat, ce sont des quartiers entiers qui sont tranquillement abandonnés, laissés comme des zones industrielles sans vie, comme c’est le cas dans bien des métropoles nord-américaines, à commencer par Toronto et Vancouver.

Voilà ce qui menace Montréal. D’abord, sur le front de son identité francophone, ensuite sur celui de l’accessibilité de ses citoyens à leur propre ville.

Le jour où il ne restera que des Starbucks – où on commandera Bonjour-Hi, Frappucino, please! – et des immeubles vides, on pourra être fier d’être une ville nord-américaine ordinairement ordinaire.