LEBEUF, Yvan



À Val-David, le 25 janvier 2021 à l'âge de 93 ans, est décédé paisiblement chez lui, M. Yvan Lebeuf.Outre son épouse, Esther Bérard, il laisse dans le deuil ses enfants Dominique, Christine (Glen Taylor) et Martin (Sophie Leduc), ses petits-enfants Gabrielle, Eléonore, Simon, Isabelle et Myriam, les enfants de son épouse Diane, Pierre, Michel, Jean, Paul, Louise et Sophie Desjardins, leurs conjoint(e)s, leurs enfants et leur cousine Madeleine Rouleau. Il laisse aussi dans le deuil ses belles-soeurs Louise Goyette, Reine Roy, Marguerite Hogue, Thérèse Giroux et Claire Diotte, d'autres membres de la famille et de nombreux amis.Une célébration se tiendra à Val-David lorsque la situation le permettra.Un don au CLSC des Sommets pour le soutien à domicile serait apprécié./fondationmedicale/DIM/