CHARBONNEAU, Jeannine

(née Chicoine)



À Lachine, le 6 mars 2021, est décédée Jeannine Charbonneau (née Chicoine), fille de feu Henri Chicoine et de feu Marie-Louise Moreau. Outre ses parents, elle rejoint son époux Marcel Charbonneau et ses enfants Jean et Louise.Elle laisse dans le deuil son fils André (Micheline Thibeault), ses belles-filles Carmelle Gaudet et Louise Bouchard, son beau-fils Kamal Atallah, plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.La famille tient à remercier tout le personnel attentionné du Centre Nazaire Piché pour leurs bons soins et leur soutien.Étant donné la situation courante, une cérémonie privée sera tenue ultérieurement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.info@alzheimermontreal.caArrangements funéraires confiés à la