LAURIN (MAILLOUX), Henriette



Le 23 février 2021, Mme Henriette Mailloux-Laurin est partie rejoindre son époux Denis Laurin, à l'âge de 86 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Johanne), Marguerite (Renaud), Fernand (Max), Liliane (Yvan), ses petits-enfants François-Pierre (Anne-Marie) et Marc-André, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Le Jour et La Nuit de Crabtree pour leur soutien et les bons soins prodigués.En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées dans l'intimité de la famille.