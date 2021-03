BÉDARD, Denise



À Blainville, le 1 mars 2021, à l'âge de 80 ans est décédée Mme Denise Bédard, infirmière de profession qui a consacré sa vie à sa famille et à ses patients.Elle laisse dans le deuil ses enfants Raymond (Ghislaine), Alain, Michel (Marie Claude), Lyne (Serge) et Andrée (Claude), ses petits-enfants Sophie, Frédérique, Alexandre, Emmanuelle, Nicolas, Sabrina et Daniel, ses arrière-petits-enfants Éric, Arianne et Camille, ses frères André et Arthur, son compagnon Robert Guenette, ainsi que plusieurs parents et amis.Une cérémonie commémorative aura lieu en toute intimité au complexe funéraire:Des dons à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.