ESPN diffusera à nouveau des matchs de la LNH

Après 17 ans d’absence, la Ligue nationale de hockey (LNH) fera son retour sur les ondes du réseau ESPN à compter de la saison 2021-2022.

Une entente de sept ans a été annoncée à cet effet, mercredi, entre The Walt Disney Company et le circuit Bettman.

Selon ce contrat, la chaîne ABC aura l’exclusivité de quatre des sept prochaines finales de la Coupe Stanley. Chaque année, ABC ou ESPN diffusera 25 parties de saison régulière et la moitié des séries éliminatoires jusqu’en 2027-2028. Plus d’un millier de matchs hors marché seront également disponibles sur le service de diffusion en continu ESPN+.

«Ce partenariat entre la meilleure ligue de hockey au monde et les plateformes de The Walt Disney Company est une grande victoire pour nos partisans et notre sport, a déclaré le commissaire Gary Bettman dans un communiqué. Non seulement cet accord révolutionnaire de sept ans permettra à la LNH de bénéficier de la puissance, de la portée et de l'influence incomparables de The Walt Disney Company et d'ABC/ESPN, mais il établit une nouvelle norme en offrant notre sport aux plus passionnés et aux plus technos des partisans, comme ils l'exigent maintenant et sur les plateformes qu'ils utilisent.»

Le réseau NBC, aux États-Unis, ainsi que Sportsnet et TVA Sports, au Canada, sont les diffuseurs officiels de la LNH cette saison.

Pas d’augmentation du plafond salarial en vue

Malgré une nouvelle entente de diffusion avec The Walt Disney Company, la Ligue nationale de hockey (LNH) prendra encore quelques années avant de récupérer les trop-payés versés aux joueurs.

Dans la LNH, les revenus sont séparés à parts égales entre les propriétaires, d’un côté, et les joueurs, de l’autre. Avant chaque saison, un plafond salarial est établi à partir d’une estimation des revenus.

Or, la pandémie de COVID-19 a grandement diminué les revenus du circuit en privant les équipes de leurs revenus aux guichets, si bien que les joueurs ont une dette envers la LNH.

Ainsi, même le nouvel influx de capitaux avec cette entente de diffusions ne permettra pas au plafond de poursuivre sa progression, du moins à court terme.

«Dans cette optique, le plafond salarial sera stable jusqu’à ce que nous récupérions totalement les trop-payés qui se sont accumulés la saison dernière, qui a évidemment dû être conclue dans des circonstances particulières, et cette saison», a expliqué le commissaire Gary Bettman, mercredi, lors d’un point de presse.

«Les [salaires payés en trop] s’accumulent parce qu’il n’y a pas de partisans dans les estrades. Je pense donc que tout le monde se concentre sur un plafond stable ou presque identique dans un futur immédiat.»

Actuellement, le plafond salarial est fixé à 81,5 millions $.