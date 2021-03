Essais olympiques: une bonne nouvelle pour Pierre-Luc Poulin

Confiant que sa requête soit acceptée, Pierre-Luc Poulin a obtenu la confirmation au cours des derniers jours que les essais olympiques en K-4 500m seront repoussés afin de lui permettre de soigner sa blessure à une main et de s’offrir une préparation adéquate.

Opéré à la main droite le 15 février après être rentré d’urgence de la Colombie-Britannique quatre jours plus tôt où il s’entraînait avec l’équipe nationale, Poulin s’est prévalu de la clause conditions exceptionnelles pour déposer sa demande à Canoe Kayak Canada (CKC).

CKC a décidé d’envoyer deux équipes de K-4 à la Coupe du monde de Szeged en Hongrie les 12 et 13 mai. Le bateau canadien qui obtiendra le meilleur résultat mettra la main sur la première victoire. Le deuxième duel aura lieu en juin possiblement à Montréal et un troisième le lendemain si nécessaire.

«Ils ont trouvé une solution qui fait du sens pour tout le monde, a mentionné Poulin. Il fallait continuer d’avancer dans la préparation pour les Jeux olympiques et on ne pouvait pas tout mettre sur la glace. Je suis super content.»

Poulin est convaincu qu’il sera prêt pour la Coupe du monde. «Est-ce que je serai à 100 pour cent de ma forme, probablement pas, mais je serai sans aucun doute dans une forme acceptable, a-t-il raconté. On n’a pas couru depuis longtemps et il faut acquérir de l’expérience avant les Jeux. J’aime mieux risquer une défaite en Hongrie que de ne pas aller en Europe et retarder tout le processus.»

Pour le moment, Poulin poursuit sa convalescence à Lac-Beauport. «Ça va super bien et je suis impressionné, a-t-il souligné. Je n’ai plus de douleur et ma main n’est plus enflée. Quant à la cicatrice, on croirait que l’opération remonte à longtemps. Ma mobilité s’améliore à tous les jours.»

Après les essais olympiques qui se déroulent de jeudi à dimanche à Burnaby, Poulin retrouvera ses coéquipiers de l’équipe nationale en Nouvelle-Écosse pour un camp de préparation pour la Coupe du monde. Médaillé de bronze des Jeux de Londres en 2012 en K-1 200m, Mark de Jonge est à la tête du K-4. La décision de quitter la Colombie-Britannique au profit de la Nouvelle-Écosse a pour but de lui permettre d’être près de son épouse et de son jeune fils.

«C’est tout à fait normal, a précisé Poulin. Pour que le K-4 aille vite, on a besoin que Mark se sente bien.»