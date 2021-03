Femmes sur les conseils d’administration : des progrès, mais loin d’une parité

Les femmes sont encore peu nombreuses à occuper un poste d’administratrice au sein de conseils d’administration au pays, mais la situation s’est améliorée au cours des cinq dernières années.

Ainsi, on apprend que le nombre total de postes d'administrateurs occupés par des femmes atteignait 20 % en 2020, soit neuf points de pourcentage de plus qu’en 2015.

Ces données ont été fournies par plus de 600 émetteurs et reflètent la situation qui prévalait du 31 décembre 2019 au 31 mars 2020. Elles ont été dévoilées mercredi alors que les autorités en valeurs mobilières de l'Alberta, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, du Québec et de la Saskatchewan faisaient état des résultats du sixième examen sur la représentation féminine aux postes d'administrateurs et de membres de la haute direction.

On indique que 79 % des émetteurs comptaient au moins une femme à leur conseil d’administration, contre 49 % cinq ans plus tôt. Mais très peu de femmes occupent le siège de président du conseil, soit seulement 6 %.

Enfin, plus d’un émetteur sur deux s’est muni d’une politique sur la représentation féminine à son conseil, «ce qui constitue une augmentation notable depuis 2015», ont indiqué les Autorités en valeurs mobilières du Canada (AVMC), par communiqué.

«Nous publions les données de la sixième édition dans la semaine où est célébrée la Journée internationale des femmes, a indiqué Louis Morisset, président des ACVM et PDG de l'Autorité des marchés financiers. Outre les résultats des travaux dont elles font part aujourd'hui, les ACVM réfléchissent à leur rôle dans le dialogue entourant la diversité en général et elles continueront d'échanger à ce sujet avec les émetteurs, les investisseurs et les autres parties intéressées.»