Gallagher prêt à former un nouveau trio

Brendan Gallagher a connu du succès et de la constance avec Phillip Danault et Tomas Tatar, mais le temps est venu d’essayer une nouvelle combinaison. C’est du moins le pari que prend l’entraîneur-chef Dominique Ducharme.

«Claude [Julien] n’avait pas beaucoup de raisons pour nous séparer, a indiqué Gallagher, mercredi en vidéoconférence, rappelant que son trio avec Danault et Tatar était plus constant lors des dernières saisons. Maintenant, avec notre formation, on peut essayer différentes choses.»

Ducharme assure d’ailleurs que Gallagher, Danault et Tatar pourraient rapidement se retrouver, au besoin. Pour l’instant, Gallagher est maintenant sur un trio complété par Tyler Toffoli et Jesperi Kotkaniemi en vue de la rencontre de ce mercredi soir face aux Canucks, à Vancouver.

«Mon rôle est simple, c’est de travailler fort afin de leur rendre la vie plus facile en mettant la rondelle sur leur bâton et foncer au filet», a noté Gallagher, à propos de ses nouveaux complices.

«Évidemment, on sait à quel point Toffoli est dangereux, a poursuivi le numéro 11 du Tricolore. À propos de KK, je pense que tout le monde est impressionné par son développement comme joueur. Le talent est là et les petits détails sont importants dans son jeu. S’il gagne ses batailles, le talent prend ensuite le dessus.»

Price devant le filet

Tel que confirmé par Ducharme, Carey Price sera envoyé devant le filet du Canadien pour la rencontre de mercredi soir.

Le Canadien et les Canucks s’affrontent pour la deuxième fois en trois jours. Lors du dernier match, lundi, le CH a été incapable de se montrer opportuniste en attaque, de sorte que les Canucks l’ont finalement emporté 2 à 1 en tirs de barrage.