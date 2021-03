La belle période du Forum

Voilà un quart de siècle que le Forum a vu le Canadien déménager ses 24 bannières de la coupe Stanley et fini de vibrer au rythme des plus grands événements sportifs et musicaux. Cette fermeture le soir du 11 mars 1996 a aussi sonné le glas de la belle époque du Tricolore qui n’a jamais été en mesure d’ajouter une 25e bannière dans les hauteurs du Centre Bell.

Avant de devenir un centre d’amusement ayant pignon sur la Sainte-Catherine, le célèbre amphithéâtre, domicile des Glorieux de 1924 à 1996, a vu défiler les plus grands joueurs de la LNH. Ceux qui sont ensuite devenus des étoiles immortelles dans l’histoire du sport national. Le Forum a aussi accueilli de grands matchs internationaux, dont la Série du siècle et la Coupe Canada, en plus d’être le théâtre de combats de boxe d’envergure. La gymnaste roumaine, Nadia Comaneci y a également marqué l’histoire lors des Jeux olympiques de 1976. Au-delà du sport, des personnages importants de la politique et de la société y ont défilé, comme les plus grands artistes de la planète. En fouillant dans nos archives, voici une sélection de photos remémorant un pan de ce célèbre repaire historique montréalais.

L’émeute Maurice Richard

Photo d'archives

Le 17 mars 1955, les partisans du Canadien manifestent par milliers l’injustice à laquelle fait face Maurice Richard, suspendu pour la saison et les séries après avoir frappé un officiel dans une échauffourée à Boston le 13 mars. Mal-aimé, Clarence Campbell est au Forum. Il est visé par les partisans et une bombe explose sur la glace et force l’évacuation. L’émeute dégénère ensuite en ville.

La perfection signée Nadia

Photo d'archives

Nadia Comaneci est entrée dans l’histoire olympique au Forum en juillet 1976. Âgée de 14 ans, elle est devenue la première gymnaste à obtenir une note olympique parfaite de 10,0 dans une époustouflante performance aux barres asymétriques. Elle a enregistré 7 notes parfaites, raflant 3 médailles d’or dans une récolte de 5 médailles.

Guy...Guy...Guy pour une dernière fois

Photo d'archives

Photo d'archives

Le Démon blond a donné ses premiers coups de patin sur la glace du Forum dans l’uniforme du Canadien en septembre 1971. Vingt ans plus tard, il a fait ses adieux au public montréalais sous les couleurs du fleurdelisé, le soir du 30 mars 1991.

Donato contre Leclair

Photo d'archives

Le 9 septembre 1974, le vaillant espoir local de la boxe, Jean-Claude Leclair, affronte Donato Paduano. Amoché, Leclair ne fait pas le poids alors que le combat s’arrête au 7e round.

Matthew Hilton champion du monde

Photo d'archives

Le 27 juin 1987, le boxeur québécois vient à bout de l’Américain Buster Drayton dans une guerre de 15 rounds pour conquérir le titre IBF des super-mi-moyens. À 21 ans, il devient champion du monde devant les siens.

Un, deux, trrrois... avec les Rougeau

Photo d'archives

Plusieurs soirées de lutte professionnelle impliquant les frères Rougeau au Forum ont marqué l’imaginaire des amateurs, notamment leur combat contre la Hart Foundation en août 1987.

Un certain 2 décembre 1995...

Photo d'archives

Parmi les événements marquants du Forum, on ne peut contourner le dernier match de Patrick Roy dans l’uniforme tricolore le 2 décembre 1995 face aux Red Wings. Après un arrêt de routine à la sixième minute de jeu en 2e période, Roy lève les bras au ciel en réponse aux applaudissements de la foule. Il a cédé 9 buts et 72 heures plus tard, il est échangé à l’Avalanche du Colorado.

Série du siècle

Photo d'archives

Le soir du 2 septembre 1972, le Canada reçoit les Soviétiques pour le 1er de 8 duels de la Série du siècle. L’URSS l’emporte 7 à 3. Le premier ministre Pierre Elliott Trudeau avait effectué la mise en jeu protocolaire.

Vendredi saint

Photo d'archives

La Bataille du Vendredi saint est gravée dans l’imaginaire et l’histoire du Québec le 20 avril 1984 lors du 6e match de la série de division entre le Canadien et les Nordiques.

Constellation au Forum

Photo d'archives

Le Forum a accueilli 11 matchs des Étoiles de la LNH. En 1993, Patrick Roy y participe, de même que son ex-coéquipier passé aux Blackhawks en 1990, Chris Chelios.

Une dernière coupe

Photo d'archives

Juin 1993, le CH remporte la 24e coupe Stanley de son histoire face aux Kings de Los Angeles sous les regards de leurs fantômes ! Malheureusement, ils n’ont pas suivi vers le Centre Molson.

Les légendes

Photo d'archives

Photo d'archives

Photo d'archives

Le soir de la fermeture du Forum le 11 mars 1996, Yvan Cournoyer et Henri Richard tiennent le flambeau qui sera transmis au capitaine de l’époque Pierre Turgeon.

De grands spectacles