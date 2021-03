La Pizzéria NO.900 restera au Théâtre Outremont

Menacé de fermeture parce que la Ville de Montréal voulait reprendre des locaux qu’il occupait, le premier établissement de la chaine Pizzéria NO.900, situé au Théâtre Outremont, survivra finalement.

La Ville a annoncé mercredi qu’un nouveau bail de cinq ans avait été conclu pour ce restaurant, dont la présente entente prenait fin le 31 mars.

«Nous avions à cœur de trouver rapidement des solutions avec le Théâtre et la pizzéria, nous permettant de préserver cette adresse devenue incontournable sur [l’avenue] Bernard, tout en assurant une meilleure cohabitation avec le Théâtre. Grâce à la collaboration de tous les partenaires, des solutions ont été apportées aux enjeux relatifs au bruit, à la propreté et aux odeurs», a affirmé Robert Beaudry, responsable de la gestion et de la planification immobilière à la Ville de Montréal, par communiqué.

Le comité exécutif a adopté une résolution recommandant au conseil municipal de prolonger le bail, qui sera notamment modifié afin d’y inclure l’installation d’un extracteur d’air avec filtre et l’entretien ménager de certains espaces.

Le possible non-renouvellement du bail avait créé une commotion chez les propriétaires de l’établissement.

«Je suis tombée en bas de ma chaise», avait dit Mélanie Mailhiot, fondatrice et propriétaire de la pizzéria qui a pignon sur rue dans le Théâtre Outremont, après avoir appris les intentions de la Ville en mai dernier.

Son local de 585 pieds carrés peut accueillir normalement 18 clients, au maximum 24, avait précisé Mme Mailhiot. Ce même espace a d’ailleurs remporté le prix du jury des prix Commerce Design Montréal en 2015, opération menée par la Ville de Montréal.