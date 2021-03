L'ancien maire de Maddington Falls plaide coupable

Normand Soucy, l'ancien maire de Maddington Falls dans le Centre-du-Québec, plaide coupable à des accusations d'avoir entreposé des armes à feu de façon négligente et d'avoir entreposé des munitions de façon négligente.

Les armes ont été saisies lors de son arrestation en août 2019 après qu'une plainte pour menace de mort eut été portée contre lui.

Au palais de justice de Victoriaville mardi, en échange de son plaidoyer de culpabilité, la Couronne a abandonné les accusations d'avoir proféré des menaces de mort à l'endroit du maire actuel de Maddington Falls, Ghislain Brûlé.

Lors de son arrestation, dix armes à feu et des munitions avaient été saisies.

La Couronne demandait l'imposition d'une amende de 5000 $ alors que la défense suggérait plutôt 250 $. La juge Dominique Slater a tranché avec une amende de 1200 $, plus les frais en plus d'une probation de deux ans. Il sera aussi interdit à Normand Soucy de posséder des armes et de contacter plus d'une vingtaine de personnes.

L'homme de 63 ans a été défait par Ghislain Brûlé aux élections de 2013. Depuis, deux clans se sont formés dans la municipalité de 400 âmes, créant un climat des plus hostiles. La Commission municipale du Québec a d'ailleurs mandaté un délégué sur place pour établir un diagnostic et faire des recommandations à la ministre des Affaires municipales de la province.