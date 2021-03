Laval: l’ancienne cheffe du parti du maire Demers se joint au camp adverse

L’ancienne cheffe du parti du maire de Laval, Marc Demers, se joint à l'opposition officielle alors qu’elle tente un retour en politique en vue des élections de novembre prochain.

Lydia Aboulian avait abandonné la politique en 2013 alors qu’elle souffrait d’un cancer du cerveau, cédant la direction du Mouvement lavallois à Marc Demers, qui est depuis devenu maire de Laval. Au lieu de revenir au sein de l’équipe de ce dernier, Mme Aboulian a annoncé mercredi qu’elle se joint à Action Laval, parti qui est dirigé par Sonia Baudelot.

Mme Aboulian, qui a affronté le maire sortant Gilles Vaillancourt à la mairie en 2009, sera candidate dans le district de Sainte-Dorothée.

«Je ne reconnais plus le Mouvement lavallois. Ses idéaux se sont éteints, le pouvoir a fatigué ses fondations et ses officiers des premières heures se sont égarés. Comme en 2009 et 2013, Laval a maintenant besoin d’un grand changement», a dit Lydia Aboulian, par communiqué.