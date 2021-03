LCF-XFL: des discussions exploratoires

La Ligue canadienne de football (LCF) a annoncé mercredi qu’elle amorcera bientôt des conversations exploratoires avec la XFL.

Le dialogue se fera entre le commissaire de la LCF Randy Ambrosie et les propriétaires de la XFL, Dany Garcia, Dwayne Johnson et RedBird Capital.

Les discussions entre les deux parties porteront surtout la collaboration et l’innovation du développement du football. On peut penser que les deux ligues pourraient se donner un coup de main en matière de marketing et d’administration.

Il est beaucoup trop tôt pour penser à une collaboration en ce qui concerne le volet des opérations football. D’un côté, on parle du football à quatre essais pour la XFL contre trois pour la LCF.

Il est aussi beaucoup trop tôt pour penser à une entente financière entre ces deux circuits.

Deux ligues amochées

Au cours de la dernière année, la LCF et la XFL ont chacune vécu un parcours sinueux. Ils ont encaissé des pertes financières considérables en raison de la pandémie de la COVID-19.

Après plusieurs demandes de subventions qui ont échoué avec le gouvernement fédéral, la LCF n’a pas eu d’autres choix que d’annuler sa saison 2020 en raison de la pandémie.

Pour sa part, la XFL a aussi traversé une période sombre alors qu’elle a fermé ses portes seulement après quelques semaines après le lancement de la saison 2020. La ligue a suspendu ses activités et remercié ses employés le 10 avril dernier.

Quelques mois plus tard, les propriétaires de la franchise, Vince McMahon et sa société Alpha Entertainment, décident de vendre leur circuit à Dwayne Johnson et le fond RedBird Capital pour la somme de 15 millions $.

À quoi peut-on s’attendre de ces discussions entre la LCF et la XFL ? C’est difficile de le dire pour le moment. Par contre, on pourrait assister à la naissance d’une collaboration qui pourrait être bénéfique des deux côtés de la frontière.