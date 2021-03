Le maire de Gracefield suspendu sans salaire pour 90 jours

La Commission municipale du Québec a suspendu sans salaire le maire de Gracefield pendant 90 jours pour, entre autres, avoir commis de l’ingérence dans les affaires de la Ville et s’être placé en conflit d’intérêts, et ce, à plusieurs reprises.

Réal Rochon a admis sa culpabilité à trois manquements au code d’éthique et de déontologie de Gracefield, une municipalité située à une quarantaine de kilomètres au sud de Maniwaki, en Outaouais.

Depuis qu’il y a été réélu maire en novembre 2017, M. Rochon a fait usage à maintes reprises d’ingérence et d’influence afin que les dossiers de la Ville soient traités dans un intérêt distinct de l’intérêt général.

Le premier magistrat s’est aussi placé à plusieurs occasions dans une situation où son intérêt personnel pouvait l'influencer dans l'exercice de ses fonctions.

Manque de respect

Plusieurs griefs ont été déposés contre le maire Rochon au fil de son mandat pour manque de respect envers des employés et des gestionnaires de la Ville.

Il a notamment eu des conversations animées, haussé le ton et utilisé un langage inapproprié avec le directeur du service des incendies et responsable de l’application du plan des mesures d’urgence durant les inondations de 2019, Michael Gainsford, et le directeur des travaux publics, Daniel Argudin.

Il a d’ailleurs mentionné à ce dernier que « s’il n'aime pas son travail, il peut démissionner » et qu’il était dorénavant le patron en utilisant ces termes : « Je ne suis plus un citoyen, c'est moi qui suis le “boss” ».

Engagements

Dans une décision rendue le 3 mars dernier, le juge Thierry Usclat de la Commission municipale du Québec a donc suspendu sans salaire le maire Rochon pendant 90 jours, et ce, à compter du 9 mars.

Réal Rochon s’est engagé à suivre une formation en déontologie avant la fin de son mandat actuel et de ne pas se présenter à une élection municipale durant cinq ans à compter de la date du jugement.

M. Rochon aurait néanmoins décidé de se retirer de la vie politique après son présent mandat, lui qui a agi comme maire ou conseiller de Gracefield pendant près de 30 ans.