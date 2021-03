Polaris poursuit sur sa lancée

À la suite de la présentation de West Yellowstone au Montana, Le Journal vous offre une série de reportages sur les nouveautés 2022 des quatre grands fabricants de motoneiges. Aujourd’hui, Polaris.

Un nouveau moteur turbocompressé, plusieurs modèles qui migrent sur la plateforme Matryx et plusieurs nouveaux modèles pour 2022, voilà ce que vous offre le fabricant Polaris.

Dans le segment des motoneiges de montagne, Polaris a décidé de pousser encore plus loin dans le domaine de la performance en lançant, en 2022, son nouveau moteur, le Patriot Boost. Les ingénieurs avaient conçu le Patriot 850 à la base pour être capables de créer une version turbocompressée. C’est ce qui explique la robustesse de sa conception et de sa fabrication.

Bien des amateurs reprochaient aux moteurs turbo de moins bien répondre lorsqu’ils étaient en situation de basse pression. Pour contrer le problème, on a inséré un bloc de soupapes à clapets, qui permet au moteur de répondre instantanément lorsque les gaz sont ouverts et que la pression est basse dans l’admission.

Ce n’est là qu’un exemple de la finesse technologique de ce moteur qui, avec son groupe motopropulseur, est capable de développer une pression supplémentaire importante. Selon les ingénieurs, elle permettra d’augmenter la puissance de 10 % au niveau de la mer, alors qu’en haute altitude, la performance serait meilleure de 50 % par rapport aux autres systèmes existants.

L’arrivée du nouveau châssis Matryx Slash, destiné aux motoneiges de montagne, change la donne. Il possède un tunnel plus court de cinq pouces par rapport au Matryx de série. Le pilote pourra profiter de meilleures performances avec son engin. Il est offert uniquement en vente printanière dans la gamme de modèles suivants : 850 Pro-RMK avec des chenilles de 155, 163 et 165, le RMK Khaos 146, le 850 RMK Khaos avec chenilles de 155, 163 ou 165 pouces, avec le Patriot Boost Pro-RMK 163 et 165 et le Patriot Boost RMLK Khaos 155.

QUELQUES NOUVELLES

La série Switchback compte maintenant un nouveau membre avec la XC, qui ressemble beaucoup à la Switcback Assault 146 arrivée sur le marché l’an dernier. Pour cette nouvelle venue, des amortisseurs Fox QS3, mariés aux suspensions Matryx à l’avant et IGX-146 à l’arrière, représentent un atout de taille.. La chenille Cobra est disponible avec des talons de 1,35 ou 1,6 pouce.

Place à la nouvelle Voyageur 650cc avec 146 pouces de chenilles. Elle est bâtie sur la plateforme Matryx avec la suspension IGX 146 à l’arrière. On y a installé une attache remorque, un pare-brise haut amovible sans outils et un porte-bagages en aluminium.

Les RMK arrivent elles aussi sur le nouveau châssis Matryx, dans la majorité des modèles. Encore là, il y a d’importants changements sur la nouvelle plateforme Matryx, avec entre autres l’intégration du système de montage d’accessoires Lock & Ride au tunnel et l’utilisation du maître-cylindre de frein Stealth. Ajoutez à cela des carénages plus étroits, un nouveau banc et un réservoir à essence avancés de nouveaux étriers.

Voilà une partie des modifications apportées à ce modèle.

Dans la série des modèles EVO, en versions Indy ou RMK, on a choisi d’installer des amortisseurs à gaz haute pression en 2022. Le moteur à deux cylindres est muni d’un nouveau système d’échappement qui est plus léger et silencieux.

LES INDY

En 2022, la série de modèles Indy passe de la plateforme Axys à la plateforme Matryx.

La XC garde toujours le même choix de moteurs et une chenille de 129 ou 137 pouces. Il y a la Ice Ripper XT 1,25 pouce de talon, la Cobra avec 1,35 pouce ou la Storm avec 1,5 pouce de talon. Les amortisseurs Fox QS sont ajoutés cette saison.

La Indy Adventure se retrouve aussi sur la plateforme Matryx. Des éléments comme un pare-chocs avant plus robuste, un sac de tunnel, un tableau de bord 7S et des amortisseurs Fox QS ont été ajoutés. Elles sont disponibles uniquement avec une chenille de 137 pouces avec le choix entre une Ice Ripper XT, une Cobra ou une Storm, seulement en commande au printemps.

La Indy XCR, qui se retrouve aussi sur la plateforme Matryx, garde toujours ses caractéristiques de motoneige de performance, avec un moteur de 650cc ou 850cc.

Une nouvelle chenille de 136 pouces sera disponible. Tous les amortisseurs sont des Walker Evans Velocity réglables à basse et haute vitesse. Les composantes provenant du département Polaris Race Tehcnology sont toujours présentes.

UN SURVOL

Tout ce que vous venez de lire ne représente qu’un survol d’une partie des nouveautés de Polaris pour 2022. Histoire de vous donner une idée, avec les différents équipements et modifications, on parle de 22 nouveaux modèles dans la gamme. Plusieurs ne sont offerts qu’en vente printanière. Nul doute que votre concessionnaire pourra vous présenter l’ensemble de la gamme.