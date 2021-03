Pornhub: «Comment ces gens-là peuvent se regarder dans le miroir?» – Christine St-Pierre

La députée du Parti libéral du Québec Christine St-Pierre n’en revient pas que les dirigeants du site Pornhub mentionnent qu’ils n’ont pas à respecter la loi fédérale sur la dénonciation des cas d’exploitation sexuelle d’enfants, car leur entreprise n’est pas canadienne.

«Plus on gratte cette histoire, plus on trouve des choses incroyables. Je ne comprends pas la morale de ces dirigeants, ont-ils des enfants et sont-ils capables de les regarder dans les yeux?» a-t-elle dit sur les ondes de QUB radio

«Il faut un wake up call quelque part. Il faut que cette situation soit prise en mains et que ces gens-là soient imputables», a souligné l’ex-vice-présidente de la commission sur l’exploitation sexuelle des mineurs.

La compagnie Pornhub, l’un des sites pornographiques les plus populaires de la planète, est au cœur d’un scandale depuis la publication d’un article du New York Times affirmant que son site de partage de vidéos proposait des contenus illicites impliquant des mineurs.