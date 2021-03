Rassemblements interdits: les chalets locatifs des Laurentides sont populaires

La région des Laurentides a été particulièrement populaire auprès des contrevenants aux règles sanitaires au cours des dernières semaines.

Selon les autorités, «plusieurs interventions dans des chalets locatifs» ont récemment été menées dans les municipalités de Labelle, Mont-Tremblant, Lac-Supérieur et Sainte-Agathe-des-Monts, à la suite de nombreux «signalements reçus en lien avec des personnes qui contrevenaient aux règles de la santé publique en vigueur interdisant les rassemblements».

La Sûreté du Québec rapporte avoir produit 93 rapports d’infractions généraux depuis quelques semaines concernant ces contrevenants ayant loué des chalets pour y faire la fête dans les Laurentides.

Ces rapports seront envoyés au Directeur des poursuites criminelles et pénales et les gens visés par ceux-ci pourraient écoper d’amendes variant entre 1000 $ et 6000 $.

Selon les autorités, les personnes interpellées dans les chalets locatifs provenaient de la grande région de Montréal et de l’Ontario.

«Des enquêtes sont toujours en cours auprès des propriétaires des chalets afin de déterminer si des mesures pourraient être possibles en vertu de la loi sur la santé publique», a indiqué le sergent Marc Tessier, porte-parole de la Sûreté du Québec.

