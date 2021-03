Recul du français? Oui votre honneur!

Le glissement dans la défense du français prend maintes formes. Nouvel épisode : la juge en chef de la Cour du Québec affronte le ministre québécois de la Justice parce qu’elle tient à la nomination de juges bilingues.

En d’autres termes, les avocats qui ne maîtrisent pas l’anglais ne sont même pas admissibles à un poste de juge, nonobstant leur maîtrise du droit. Il est plus important pour être nommé juge de parler couramment l’anglais que de démontrer un bon jugement ou une connaissance solide des notions de droit.

Je connais le principe voulant que toute personne ait droit à un procès en anglais au Québec. Mais je croyais qu’il s’agissait d’un accommodement que doivent offrir tous les palais de justice. Pas un absolu qui s’applique individuellement à chaque juge. Le français est la langue officielle après tout. Surtout que l’anglais peut s’apprendre après la nomination si nécessaire.

Une personne unilingue anglophone peut accéder à la Cour suprême du Canada. Et un francophone non bilingue ne peut plus devenir juge de la Cour du Québec à Longueuil. Quand même !

Région par région

La Cour du Québec n’exige pas le bilinguisme partout. Seulement là où ce serait « nécessaire ». Par exemple, le bilinguisme n’est pas exigé à Québec, dans l’Est ou dans le Centre-du-Québec. Mais dans le grand Montréal, anticipant la proportion de gens qui demanderont un procès en anglais, il s’agit d’un impératif.

Le problème c’est que l’anglais gagne du terrain autour de Montréal. Rive-Sud, Rive-Nord, le cas de l’anglicisation de Laval doit nous servir d’enseignement. Pas besoin d’être prophète pour deviner qu’au fil des ans, le nombre de districts judiciaires où l’on exigera le bilinguisme va aller en augmentant.

Ingérence ?

La juge en chef accuse ni plus ni moins le ministre Simon Jolin-Barrette d’ingérence. En tout respect pour la magistrature, elle étire outrageusement la sauce de l’indépendance judiciaire. Le ministre ne se mêle pas d’un procès, il s’intéresse aux exigences linguistiques qui sont imposées aux futurs juges.

Il me semble que le gouvernement agit exactement dans le champ de ses responsabilités. La juge voit sans doute ses habitudes et sa routine être perturbées. Mais la défense du français au Québec représente une corvée qui va devoir déranger.

J’en reviens toujours à la même conclusion. Le Québec envoie un message contradictoire aux nouveaux arrivants. Notre intention collective, c’est d’annoncer clairement qu’au Québec, c’est en français que ça se passe. Conséquemment, l’apprentissage du français serait essentiel.

Dans les faits, l’expérience d’un immigrant est tout autre. Une personne qui ne connaît rien du français mais qui connaît un peu d’anglais, un scénario fréquent, demandera des communications en anglais. Les documents des ministères, de la SAAQ, le compte d’Hydro-Québec, tout sera en anglais à partir de là.

Dans les commerces, on se fait servir en anglais. Le tribunal veut des juges bilingues pour que le service en anglais soit parfait. Et le nouveau Québécois finit par se demander : pourquoi apprendre le français ?