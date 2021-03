Un fils à maman change rarement

J’ai eu le sentiment de replonger dans une partie pas simple de ma vie en lisant le récit de cette mère qui vous racontait que sa fille avait accepté d’aller vivre avec son amoureux, alors que lui, qui habite encore chez sa mère rendu à plus de 30 ans, souhaitait l’emmener vivre avec eux.

Je sais qu’elle a accepté le deal et que ma lettre arrivera trop tard, mais je tiens à lui dire que ça ne marchera jamais cette foutue cohabitation. J’ai accepté ce genre de chose il y a 10 ans et ça a foiré. On avait la belle-mère sur les talons en permanence, nos moments d’intimité étaient réduits à nos nuits, et belle-maman faisait tout pour garder son petit chouchou dans ses jupes.

Le mien est retourné vivre chez sa mère et il y vit encore 10 ans plus tard, non sans avoir essayé de me ramener au bercail avant de vendre la maison, qui appartenait d’ailleurs en partie à sa mère. Il y en a combien de ces Tanguy de par le monde ? Des gars incapables de couper le cordon avec leur mère ? Un bon paquet, je pense !

Une qui veut aider

Je ne sais pas s’ils sont nombreux les garçons incapables de couper le cordon, mais ils font des ravages là où ils passent. Ou bien est-ce leur mère qui fait des ravages par leur incapacité à laisser leurs garçons prendre leur envol ?