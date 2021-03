Varitron passe aux mains des Américains

Une société d’Atlanta se paye le fournisseur de services manufacturiers électroniques (EMS) québécois Varitron, qui a des installations à Saint-Hubert, à Granby, à Mirabel et à Bromont.

« Nous sommes très heureux de créer ce partenariat avec Varitron afin d’étendre nos services de conception, de fabrication et de distribution intégrés en territoire canadien », a déclaré Scott Ellyson, cofondateur et chef de la direction d’East West par communiqué.

« Étendre nos activités au Canada représente une autre étape importante de notre stratégie d’expansion et nous permet d’offrir des solutions diversifiées à notre clientèle internationale grandissante », a dit Bob Nardelli, membre du conseil d’administration d’East West.

Entreprise de 30 ans

Fondée en 1991, Varitron est un manufacturier électronique intégré de petites à moyennes séries de produits.

Prototypage, gestion de la chaîne d’approvisionnement, intégration de systèmes et les services de tests pour les industries des réseaux, du transport, de l’automatisation, des télécommunications, de la santé, des équipements industriels et de la défense... Varitron est très bien implantée dans plusieurs secteurs névralgiques depuis 30 ans.

Pour sa part, East West a son siège social à Atlanta, en Géorgie. Elle est présente en Amérique du Nord et en Europe.

Elle mène des activités en Géorgie, en Caroline du Nord, au Wisconsin et au Massachusetts et des activités internationales au Costa Rica, au Vietnam, en Chine et en Inde.

Rappelons qu'il y a quelques années, Hydro-Québec s'était fait critiquer après avoir ignoré le seul soumissionnaire québécois qu'était Varitron pour ses compteurs intelligents au profit des étrangères Landis+Gyr et Elster.

D’autres détails suivront.