DUBUC, Gilles



À Ste-Martine, le 9 mars 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé Gilles Dubuc, époux de Claudette Lefebvre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Sylvain Legault) et Sylvain (Christiane Gauthier), ses cinq petits-enfants Mathieu, Valérie, Marie, Alexandra et Charles, ses arrière-petits-enfants Édouard, Évie, Emma et un futur petit garçon ainsi que son frère René (Jeannine Legault). Il était le frère de feu Fernande, feu Jean-Louis, feu Roger, feu Monique et feu Robert. Il laisse également ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, une liturgie de la Parole aura lieu le dimanche 14 mars dans l'intimité de la famille.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation Anna-Laberge./faire-un-don/22, RUE PICARDSTE-MARTINE, QC, J0S 1V0450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.com