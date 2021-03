De nouveaux adversaires pour David Lemieux et Simon Kean

David Lemieux (42-4, 35 K.-O.) et Simon Kean (19-1, 18 K.-O.) ont maintenant un nouvel adversaire pour leur affrontement respectif qui aura lieu le 17 avril prochain au Centre Vidéotron.

• À lire aussi: Une nouvelle version de Kean

• À lire aussi: Un gala à Québec pour EOTTM

Les deux boxeurs d’Eye of the Tiger Management affronteront l’Espagnol Ronny Landaeta (17-3, 11 K.-O.) et l’Américain Donald Haynesworth (16-5-1, 14 K.-O.).

Landaeta prend la relève de Robert Talarek (24-13-3, 16 K.-O.) alors que Haynesworth remplace Stan Surmacz (12-1, 7 K.-O.). Les motifs des retraits sont très différents.

« Avec Surmacz, on nous a parlé d’un problème cardiaque qui ne date pas d’hier, a indiqué Camille Estephan. Il doit subir des tests plus approfondis dans les prochaines semaines. On n’a pas voulu prendre de chance.

« Pour ce qui est de Talarek, c’est un problème de visa qui l’empêche d’affronter David. »

Le patron de EOTTM estime que Landaeta et Haynesworth sont de bons remplaçants dans les circonstances.

« On s’attend à une bonne opposition de la part des deux, a ajouté Estephan. Landaeta est un gars qui aime les guerres et on peut s’attendre à de l’action avec David.

« Dans le cas de Haynesworth, les négociations ont été courtes. Il a accepté l’invitation rapidement. Ce sera un bon test pour Simon. »

Certains amateurs québécois se souviennent de Haynesworth. Il a servi d’adversaire d’urgence à deux reprises dans des galas d’EOTTM au cours des dernières années. Il avait même lancé une invitation à Arslanbek Makhmudov sur la place publique.

Mêmes mesures

Landaeta et Haynesworth ont également accepté toutes les conditions sanitaires qui accompagnent leur voyage en sol canadien.

«Avec leurs entraîneurs, ils iront à l’hôtel de la quarantaine à leur arrivée, a expliqué Estephan. Par la suite, ils se plieront à la quarantaine obligatoire de 14 jours où ils pourront finir leurs camps d’entrainement.»

Tous les frais liés à leurs venues au pays seront payés par le promoteur.

«Je ne cacherai pas que le show du 17 avril va coûter cher. Ce ne serait pas possible sans notre partenariat avec TVA Sports.»

Les combats de Lemieux et Kean seront présentés sur cette chaine. Les amateurs pourront regarder les autres duels sur le site de Punching Grace.